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В Москве от коронавируса привились более 4,8 млн человек

14:46
  • четверг
  • 09 сентября 2021

В лабораторных центрах столицы проведено более 15 млн ПЦР-исследований

Свыше 4,8 млн человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
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Цифры приводятся в презентации к выступлению Алексея Хрипуна на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Гостином дворе с 9 по 11 сентября.

По данным депздрава, к настоящему времени в 17 специально созданных в столице лабораторных центрах было проведено более 15 млн исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, сообщает ТАСС.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Работу над своим препаратом продолжает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Мишенью этой вакцины выступают наименее подверженные мутациям консервативные белки вируса.

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