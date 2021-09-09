Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе

Мужчина признал вину

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в Кузбассе Виктор Пестерников арестован Центральным районным судом Кемерова, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 7 ноября 2021 года", - уточняется в сообщении.

Как добавили в Следственном комитете, мужчина признал вину и сотрудничает со следствием. Ему предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании.

В понедельник в Киселевске Кемеровской области пропали две десятилетние школьницы. На видео с камер было зафиксировано, как Пестерников покупает девочкам сладости в супермаркете. Во вторник детей нашли мертвыми в заброшенном доме.

Ранее обвиняемый был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

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