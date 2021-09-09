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Сербия произвела 545 тысяч доз "Спутника V"

14:10
  • четверг
  • 09 сентября 2021

270 тысяч доз первого компонента и 275 тысяч доз второго

Президент Сербии Александар Вучич сообщил журналистам, что его страна произвела на своей территории уже 545 тысяч доз первого и второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Матвиенко высказалась о регистрации "Спутника V" в ЕС

Ведется производство в институте "Торлак".

"270 тысяч доз первого компонента и 275 тысяч доз второго компонента уже произведено. Сейчас начинаем производство китайской вакцины. Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности", - сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).

"Спутник V" - препарат от центра имени Гамалеи. Это одна из пяти вакцин, зарегистрированных в России. Четыре других: "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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