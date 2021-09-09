Москвичам пообещали чудесную погоду на День города

Такая погода может считаться неклассическим бабьим летом

Во время празднования Дня города, 11 и 12 сентября, в Москве ожидается чудесная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в эти дни будет превышать климатическую норму на четыре-пять градусов. В субботу, 11 сентября, столбики термометров поднимутся до 20 градусов при переменной облачности, преимущественно без осадков. Метеорологи также прогнозируют слабый южный ветер.

В воскресенье, 12 сентября, воздух прогреется до 23 градусов. Осадки также не ожидаются, лишь в Подмосковье местами вероятен небольшой дождь.

После праздничных выходных температура воздуха начнет снижаться. Однако в целом теплая погода продержится до вторника, 14 сентября. В этот день холодов также ожидать не стоит, температура лишь приблизится к климатической норме и превысит ее всего на один градус.

Такая погода, по словам Вильфанда, может считаться неклассическим бабьим летом, поскольку этому периоду свойственно много солнца, но в столичном регионе при потеплении сохранится облачная погода с прояснениями, сообщает АГН "Москва".

Холодная погода, которая установилась в настоящее время в центральной части Европейской России, является предвестником бабьего лет, подтвердил ранее Роман Вильфанд. Более точные сроки наступления бабьего лета синоптик пообещал озвучить за три-четыре дня до его наступления.

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