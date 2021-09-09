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Мурашко: министры G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной

14:21
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Препарат знают и уважают во всем мире

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал на IV Форуме социальных инноваций регионов, как прошла встреча глав минздравов стран G20 5 сентября.
Матвиенко высказалась о регистрации "Спутника V" в ЕС

"Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - заметил Мурашко, слова которого приводит "Коммерсант".

Он добавил, что "Спутник V" - первый прорыв российской медицинской науки за десятилетия. Разработанный в центре Гамалеи препарат знают во всем мире.

Ранее Мурашко призвал страны-участницы G20 совместно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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