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Названо число россиян, ведущих дневник самонаблюдения

14:44
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Медикам важно видеть обратную связь от пациента

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев сообщил, что дневник самонаблюдения на портале госуслуг после вакцинации от коронавируса ведут более 11 миллионов россиян.
В мире ввели около 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19

"Вовлечение пациента в слежение за своим здоровьем, в реагирование, в коммуникации с лечащим врачом, оно, безусловно, помогает не только пациенту, но и врачу, и системе здравоохранения", - отметил замглавы Минздрава (цитата по ТАСС).

Он при этом добавил, что медикам важно видеть обратную связь от пациента, чтобы совершенствовать свою работу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в стране получили уже около 46 миллионов человек.

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