Названо число россиян, ведущих дневник самонаблюдения

Медикам важно видеть обратную связь от пациента

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев сообщил, что дневник самонаблюдения на портале госуслуг после вакцинации от коронавируса ведут более 11 миллионов россиян.

"Вовлечение пациента в слежение за своим здоровьем, в реагирование, в коммуникации с лечащим врачом, оно, безусловно, помогает не только пациенту, но и врачу, и системе здравоохранения", - отметил замглавы Минздрава (цитата по ТАСС).

Он при этом добавил, что медикам важно видеть обратную связь от пациента, чтобы совершенствовать свою работу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в стране получили уже около 46 миллионов человек.

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