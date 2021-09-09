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Телеведущий Евгений Попов ответил на блокировку своего Twitter-аккаунта

15:12
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Twitter вмешивается в российские выборы и должен понести за это ответственность, подчеркнул Попов

Аккаунт телеведущего Евгения Попова в Twitter был заблокирован по надуманной причине. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил сам Попов.
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По словам журналиста, политактив американской компании выдумал причину для блокировки. Формальным поводом была названа публикация данных общественной приемной Попова — телефон и адрес.

Телеведущий призвал Twitter не смешить москвичей, а написать прямо: "Не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России". При этом Попов подчеркнул, что его гражданская позиция и предвыборная кампания "не вашего ума дело".

Попов заявил в своем Telegram-канале, что Twitter вмешивается в российские выборы и должен понести за это ответственность.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности иностранных IT-гигантов. В частности, компаниям предписано открыть филиалы или представительства в Российской Федерации.

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