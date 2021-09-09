Собянин: Через два года в Москве будет сформирован новый транспортный каркас

В его основу лягут четыре хордовые магистрали

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде", в столице через два года будет сформирован новый транспортный каркас, который позволит разгрузить центральные улицы и все вылетные магистрали. В его основу лягут четыре хордовые магистрали. Северо-Западная хорда уже полностью завершена, на Северо-Восточной хорде открыли соединяющий Открытое и Ярославское шоссе участок - самый сложный.

"Северо-Восточная хорда - самая большая и эффективная. Она соединяет семь крупных городских проспектов, 15 дорог. Начинается от платной дороги на Санкт-Петербург и идет до будущей новой дороги на Нижний Новгород и Казань (в районе Некрасовка). Вся магистраль от Бусиновки до Некрасовки будет готова в 2022 году. В 2022–2023 годах мы ее продолжим до строящейся дороги на Казань. Думаю, в 2023 году она уже выйдет до ЦКАД", - сказал градоначальник.

На Южной рокаде также идет активная работа. Построена уже большая часть магистрали, ведется реконструкция улицы Верхние Поля. Строительство развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней специалисты завершат в 2023 году.

По словам мэра, самый большой новый проект города - Юго-Восточная хорда.

"Дорога идет в основном в коридоре железных дорог. Основной объем построим в 2022 году, а часть - в 2023 году. Таким образом, у нас такой четырехугольник из этих хорд получается", - заметил Собянин.

Запуск движения по четырем хордовым магистралям, продолжил глава города, разгрузит центральные улицы Москвы и все вылетные магистрали. Кроме того, улучшится и экологическая обстановка.

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