Путин: Россия помнит об уроках Второй мировой войны

Страна не допустит оправдания планов тех, кто эту войну развязал

В ходе своего выступления на заседании российского организационного комитета "Победа" в режиме видеосвязи президент Владимир Путин заявил, что россияне не допустят оправдания планов тех, кто развязал Вторую мировую войну.

"Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что в России не позволят "забыть и оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа".

Как напомнил российский лидер, нынешний год отмечен целым рядом важных для страны дат. Это в первую очередь 80-летие начала Великой Отечественной войны и начало блокады Ленинграда.

Путин отметил "трепетное, священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной".

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