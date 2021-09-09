Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" 12 городам

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время

Президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа" в четверг заявил, что еще 12 городам будет присвоено звание "Город трудовой доблести".

"Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время", - уточнил глава государства (цитата по ТАСС).

Речь идет о следующих населенных пунктах: Дзержинск (Нижегородская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Сызрань (Самарская область), Кострома, Лысьва (Пермский край), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Мончегорск (Мурманская область), Бологое (Тверская область), Чита и Кемерово.

При этом президент добавил, что список будет пополняться.

"В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу", - сказал российский лидер.

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