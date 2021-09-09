Жители Москвы смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

К эксперименту уже присоединились две крупные аптечные сети

В Москве пройдет эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как сообщила Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов, снабжение москвичей лекарствами по льготным рецептам организуют в коммерческих аптеках наряду с городскими пунктами выдачи препаратов. Готовность принять участие в эксперименте уже подтвердили две крупные аптечные сети.

Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников. Заммэра пояснила, что это позволит столичным властям разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс, а пациентам обеспечит больше точек для получения нужных лекарств, сообщает АГН "Москва".

Главу Минздрава ранее попросили запретить врачам выписывать пациентам биологические активные добавки, поскольку их эффективность в лечении не доказана. Опрос показал, что 30% покупателей таких средств не были информированы перед приобретением о том, что речь идет не о лекарстве с доказанной эффективностью.

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