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Путин на саммите БРИКС высказался о ситуации в Афганистане

18:02
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Нынешний виток кризиса - следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, заявил президент

В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в 13-м ежегодном саммите стран БРИКС. Особое внимание лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики уделили ситуации в Афганистане, сообщает "ТВ Центр".
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Как подчеркнул Владимир Путин, уход американцев и их союзников из Исламской республики создал кризисную ситуацию, которая может серьёзно повлиять на региональную и глобальную безопасность. Международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы из Афганистана исходила угроза терроризма.

Партнёры по БРИКС выступают за установление мира в этой стране, и за то, чтобы её жители самостоятельно определяли, каким будет их государство.

"Много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане - прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, стремление строить методами социально-политической инженерии так называемые "демократические структуры", не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах. Всё это оборачивается лишь дестабилизацией и, в конечном итоге, хаосом. После чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится всему мировому сообществу", - заявил Путин.

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