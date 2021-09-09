Путин на саммите БРИКС высказался о ситуации в Афганистане

Нынешний виток кризиса - следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, заявил президент

В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в 13-м ежегодном саммите стран БРИКС. Особое внимание лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики уделили ситуации в Афганистане, сообщает "ТВ Центр".

Как подчеркнул Владимир Путин, уход американцев и их союзников из Исламской республики создал кризисную ситуацию, которая может серьёзно повлиять на региональную и глобальную безопасность. Международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы из Афганистана исходила угроза терроризма.

Партнёры по БРИКС выступают за установление мира в этой стране, и за то, чтобы её жители самостоятельно определяли, каким будет их государство.

"Много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане - прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, стремление строить методами социально-политической инженерии так называемые "демократические структуры", не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах. Всё это оборачивается лишь дестабилизацией и, в конечном итоге, хаосом. После чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится всему мировому сообществу", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram