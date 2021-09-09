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Тысячи сторонников "Оппозиционной платформы" вышли на митинг у Рады

18:11
  • четверг
  • 09 сентября 2021

К чему призывают митингующие?

На улицы Киева в четверг вышли тысячи сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они обвинили руководство страны в невыполнении минских соглашений и преследовании оппонентов. Так, например, новые инициативы украинских властей противоположны их обязательствам, которые прописаны в договорённостях по Донбассу. Страсти сегодня кипели и в Верховной Раде. Представители президентской партии "Слуга народа" наглядно продемонстрировали, как они борются с инакомыслием.
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Второй день бурлит украинский парламент, обсуждая скандальное расследование CNN. Которое только подтвердило то, о чем уже давно говорили в ФСБ.  Задержание 33-х россиян в Минске - провокация, которую затеяли в Киеве при поддержке США. Затеяли и провалили. Причем, похоже, на самом высоком уровне.

Но не успел исключенный из "Слуг народа" депутат Гео Лерос задать все свои вопросы власти, как наперерез к трибуне бросился его бывший однопартиец Николай Тищенко.

Один упорствовал, второй упирался, до последнего цепляясь за трибуну. Украинский парламентаризм во всей красе. "Вышел народный депутат, который стал оскорблять президента, а президент - это институция! За него люди голосовали. Его нельзя оскорблять", - сказал Тищенко.  

Но за этим шоу без ответа остаются главные вопросы. А именно, когда киевские власти перестанут перекладывать ответственность за все происходящее на юго-востоке страны и наконец начнут выполнять подписанный ими же комплекс минских соглашений.

Альтернативы ему нет. Но в Киеве как будто живут в двух параллельных реальностях. В одной - президент Украины согласно кивает и подписывает итоговые декларации встреч в "Нормандском формате". В другой - представители Киева публично говорят о том, что Украина не намерена следовать комплексу подписанных в Минске документов, называя их "удавкой на шее страны".

А в Раде обсуждают закон о "переходном периоде". Который фактически перечеркивает все, что было зафиксировано в "соглашениях". И будет означать выход Киева из минского процесса. О чем президент России говорил с канцлером Германии в конце августа.

Теперь Киев вновь призывает срочно собрать саммит в "Нормандском формате". А накануне на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" представители Украины, по данным СМИ, заверяли партнеров, что на закон о переходном периоде, как и вообще на всю риторику киевских политиков, не стоит обращать внимания. Но на что тогда обращать - не слишком понятно.

И ведь такое поведение Киева вряд ли было бы возможно, если бы европейские партнеры – и, в частности, Берлин и Париж - так долго не закрывали глаза на все попытки Киева саботировать минские договоренности, притеснения неугодных средств массовой информации и политических партий. Как, например, "Оппозиционной платформы - За жизнь". Одного из основателей которой Виктора Медведчука украинская прокуратура поместила под домашний арест.

Сегодня у стен Верховной Рады митинг активистов партии. Ведь пока в кабинетах администрации президента Зеленского продолжают играть в подковерные игры, в Донбассе гибнут люди. Только за последние сутки ОБСЕ зафиксировала больше полутора тысяч нарушений режима тишины

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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