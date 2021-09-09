Собянин: Около 90% соцуслуг в Москве переведено в электронный вид

Но офисы "Мои документы" продолжают работать в полной мере

В 2021 году почти 90% всех социальных услуг в Москве переведено в электронный вид. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе пленарного заседания на Форуме социальных инноваций регионов.

При этом офисы "Мои документы" продолжают работать в полной мере, отметил мэр. Объем помощи москвичам в социальных структурах почти не сократился даже в период пандемии.

Сергей Собянин также рассказал, что за полтора года пандемии коронавируса модернизированная система трудоустройства в столице помогла найти работу 250 тысячам москвичей. Уровень безработицы в столице приблизился к допандемийному.

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