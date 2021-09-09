Собянин: Около 90% соцуслуг в Москве переведено в электронный вид

Но офисы "Мои документы" продолжают работать в полной мере
В 2021 году почти 90% всех социальных услуг в Москве переведено в электронный вид. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе пленарного заседания на Форуме социальных инноваций регионов.
При этом офисы "Мои документы" продолжают работать в полной мере, отметил мэр. Объем помощи москвичам в социальных структурах почти не сократился даже в период пандемии.
Сергей Собянин также рассказал, что за полтора года пандемии коронавируса модернизированная система трудоустройства в столице помогла найти работу 250 тысячам москвичей. Уровень безработицы в столице приблизился к допандемийному.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram