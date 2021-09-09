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Путин предупредил о влиянии кризиса в Афганистане на глобальную безопасность

16:05
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Застарелые конфликты вспыхивают с новой силой

Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, способному оказать влияние на безопасность в регионе и во всем мире. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.
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Российский лидер отметил, что пока остается неизвестным, как именно новая кризисная ситуация в Афганистане скажется на региональной и глобальной безопасности. В целом система безопасности подвергается серьезным испытаниям, поскольку застарелые конфликты вспыхивают с новой силой, заявил Путин в ходе саммита БРИКС.

Глава государства подчеркнул, что причиной сложившейся в Афганистане ситуации стали безответственные попытки установить иностранные ценности извне и построить так называемые демократические структуры. При этом применялись модели и методы социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности и традиции местного населения.

В итоге "авторы экспериментов" покинули Афганистан, а всему мировому сообществу приходится "расхлебывать" последствия их действий, цитирует Путина РИА Новости.

8 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обменялись мнениями по событиям в Афганистане, подчеркнули важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения.

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