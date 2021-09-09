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Генпрокуратура предложила признать реабилитацию нацизма экстремизмом

16:15
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Соответствующий вопрос сейчас прорабатывается

В ходе выступления на заседании оргкомитета "Победа" генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ведомство продолжает прорабатывать законопроекта, закрепляющий нормативное определение реабилитации нацизма.
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Как уточнил спикер, он предложил проработать вопрос о включении этого понятия в содержание экстремистской деятельности.

"Сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые для нескольких поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения, особенно молодому поколению", - отметил генпрокурор (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, наблюдаются попытки разрушить базовые ценности, складывавшиеся десятилетиями, и создать управляемый хаос.

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