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Путин отметил значение многополярности в мире

16:17
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Важно поддерживать конструктивное взаимодействие на глобальном уровне

В ходе онлайн-саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Владимир Путин заявил, что государства должны выстраивать эффективное взаимодействие.
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"Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - сказал российский президент (цитата по ТАСС).

По его словам, сегодня обстановка в мире остается крайне турбулентной, так что тесное партнерство стран БРИКС востребовано. Авторитет объединения растет, его роль в международных делах повышается.

"Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки", - заметил глава государства.

Тринадцатый саммит БРИКС проходит 9 сентября под председательством Индии.

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