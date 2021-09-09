Путин отметил значение многополярности в мире

Важно поддерживать конструктивное взаимодействие на глобальном уровне

В ходе онлайн-саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Владимир Путин заявил, что государства должны выстраивать эффективное взаимодействие.

"Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - сказал российский президент (цитата по ТАСС).

По его словам, сегодня обстановка в мире остается крайне турбулентной, так что тесное партнерство стран БРИКС востребовано. Авторитет объединения растет, его роль в международных делах повышается.

"Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки", - заметил глава государства.

Тринадцатый саммит БРИКС проходит 9 сентября под председательством Индии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram