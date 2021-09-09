Вышел трейлер четвертой "Матрицы"

Официальное название картины - "Матрица: Воскрешение"
На YouTube-канале студии Warner Bros опубликовали первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение". В видео можно заметить героев предыдущих трех частей франшизы, а именно Томаса Андерсона (Нео) и Тринити.
Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Также заявлено участие таких актеров, как Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис и Яхья Абдул-Матин II.
Сняла фильм Лана Вачовски.
На российские экраны "Матрица: Воскрешение" выйдет 16 декабря.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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