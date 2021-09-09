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Вышел трейлер четвертой "Матрицы"

16:35
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Официальное название картины - "Матрица: Воскрешение"

На YouTube-канале студии Warner Bros опубликовали первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение". В видео можно заметить героев предыдущих трех частей франшизы, а именно Томаса Андерсона (Нео) и Тринити.
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Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Также заявлено участие таких актеров, как Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис и Яхья Абдул-Матин II.

Сняла фильм Лана Вачовски.

На российские экраны "Матрица: Воскрешение" выйдет 16 декабря.

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Кадр из трейлера четвертой "Матрицы"
Кадр из трейлера четвертой "Матрицы"
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