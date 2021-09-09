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В Кремле назвали "воплями" заявления об "опасности" "Северного потока - 2"

16:54
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Подобные предположения не имеют под собой оснований

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул в эфире Первого канала, что заявления об опасности газопровода "Северный поток - 2" не имеют под собой оснований.
Названо последнее препятствие для "Северного потока — 2"

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - отметил кремлевский спикер.

Он добавил, что газ продолжает оставаться самым чистым топливом, а трубный газ является гарантированным и по цене, и по ритмичности, и по объемам.

По словам Пескова, "Северный поток - 2" находится в завершающей стадии. В Москве рассчитывают, что уже ничто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта.

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