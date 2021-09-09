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Карелин и Буцкая увидели потенциал стадиона "Авангард"

17:11
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Стадион может стать площадкой для воспитания чемпионов

Глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая и сенатор Александр Карелин осмотрели стадион "Авангард", который расположен в Перовском районе столицы. Он может стать "отличной площадкой" для занятий спортом жителей ближайших районов, отметила Буцкая.

"Сейчас вдохновленные победами наших Олимпийских героев, дети по всей стране записываются в секции по спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболу и другим дисциплинам", - заявила она.

Со своей стороны Александр Карелин указал на то, что районные спортплощадки должны быть по средствам горожанам, а также иметь удобное географическое местоположение.

Глава "Совета Матерей" и сенатор условились вести постоянный мониторинг данной ситуации.

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Татьяна Буцкая и Александр Карелин
Татьяна Буцкая и Александр Карелин
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