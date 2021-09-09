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Евгений Нифантьев: Практически любое нарушение со стороны бизнеса можно отслеживать в зачатке

17:18
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Существуют автоматизированные системы контроля

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса не нуждаются в дополнительных проверках. Такое мнение высказал руководитель сети социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев.

По его словам, сейчас почти любое нарушение можно фиксировать в зачатке. "Существуют автоматизированные системы контроля, многие вопросы возможно решать камеральными проверками, то есть невыездными", – заявил он.

Евгений Нифантьев считает, что большинство предпринимателей ведут ответственный бизнес. Это доказал мораторий на проверки, который действовал во время пандемии коронавируса. В этот период не было всплеска нарушений.

"Государство сделало огромный прорыв в том, чтобы администрировать ведение хозяйственной деятельности коммерческими предприятиями дистанционно", - сказал Евгений Нифантьев.

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Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
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