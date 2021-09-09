Песков заявил о ненависти к России в отношениях США и Украины

В Кремле отслеживают контакты Вашингтона и Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в эфире Первого канала, что отношения Вашингтона и Киева "излучают ненависть" к Москве.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране", - сказал кремлевский спикер.

Песков добавил, что Россия в связи с этим внимательным образом анализирует итоги контактов США и Украины.

Прежде в Кремле так охарактеризовали результаты встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом - это продолжение проекта по превращению Украины в "анти-Россию".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram