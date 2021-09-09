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МИД объяснил, от чего зависит запуск "Северного потока - 2"

18:07
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Решение - за властями ФРГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге в четверг, что сроки начала коммерческих поставок по "Северному потоку - 2" зависят от регулятора ФРГ.
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"Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - добавила при этом спикер внешнеполитического ведомства, которую цитирует ТАСС.

По словам дипломата, углеродный след от транспортировки газа по Северному потоку - 2 более, чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями.

Как подчеркнула Захарова, российская сторона уже представила все материалы на этот счет.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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