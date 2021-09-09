Под Калининградом открылись учения "Запад-2021"

Они будут проходить с 10 по 16 сентября

На полигоне Правдинский Балтийского флота в Калининградской области состоялась церемония открытия совместных стратегических учений "Запад-2021", передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

К участникам учений обратился командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что флот готов к проведению учений.

"Для Балтийского флота это учение является серьезным экзаменом", - подчеркнул Носатов.

Завершилась церемония общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.

Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие до 200 тысяч человек личного состава, а также до 760 единиц боевой техники и около 80 самолетов и вертолетов.

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