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Независимые кандидаты столицы и московское крыло Партии пенсионеров договорились о сотрудничестве

18:28
  • четверг
  • 09 сентября 2021

По словам Вассермана, на реализацию их предложений нужно много сил и времени

Московские самовыдвиженцы Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман, а также лидер списка кандидатов в депутаты Госдумы от Партии пенсионеров по столице Эрик Праздников заявили о планах совместной коалиционной деятельности в новом парламенте.

Участники коалиции, в частности, высказали недовольство "псевдопенсионной реформой". Они хотят вернуть прежний пенсионный возраст.

Дмитрий Певцов указал на проблему безработицы у граждан предпенсионного возраста. Таких сейчас более 6,5 миллиона человек.

"Мы идём в Думу, так как нам не безразлично то, что происходит с нашим городом. Люди перестали верить во власть, и этому есть причина. Значит, власть надо обновить. Мы думаем не только о пенсионерах и предпенсионерах, мы думаем и о детях и молодежи", - сказал Певцов.  

Представители коалиции также намерены вести совместную работу по восстановлению системы здравоохранения. По словам Праздникова, даже в столице сейчас мало узких специалистов.

"В период пандемии эта проблема обострилась в разы. Люди не могут попасть на прием ко врачам, что порождает осложнения. Большому городу, как и всей стране, необходимо больше врачей!" – сказал он.

Анатолий Вассерман отметил, что на реализацию их предложений нужно много сил и времени, однако "по-другому просто нельзя". "В нашем законодательстве много ошибок, которых часто не замечают, но которые ведут к множеству жалоб людей", - сказал он.

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