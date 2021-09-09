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В Москве уже 4 детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

18:17
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Треть детских поликлиник столицы перейдут на ведение только электронных медкарт до конца года

Треть детских поликлиник столицы до конца текущего года полностью перейдут на электронные медкарты. Об этом в четверг сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас уже четыре детские поликлиники работают только с электронными медицинскими картами. Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов", - сказала она.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Кроме того, родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка. Между тем по желанию пациента медицинскую карту могут вести и на традиционном бумажном носителе.

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