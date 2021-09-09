В Москве уже 4 детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

Треть детских поликлиник столицы перейдут на ведение только электронных медкарт до конца года

Треть детских поликлиник столицы до конца текущего года полностью перейдут на электронные медкарты. Об этом в четверг сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас уже четыре детские поликлиники работают только с электронными медицинскими картами. Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов", - сказала она.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Кроме того, родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка. Между тем по желанию пациента медицинскую карту могут вести и на традиционном бумажном носителе.

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