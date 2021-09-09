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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле

18:25
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Лидеры обсудят интеграционные процессы и региональную повестку

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА "Новости".
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Ранее стало известно, что обсуждать лидеры будут интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также ряд актуальных проблем региональной повестки дня - в том числе ситуацию в Афганистане.

По итогам переговоров президенты дадут пресс-конференцию.

Как заметил Путин в начале встречи, договоренности России и Белоруссии, к которым стороны рассчитывают прийти сегодня, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах.

Кроме того, российский лидер заявил, что попросил Лукашенко приехать, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время.

Также президент России предложил белорусскому коллеге дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран.

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