Задержан напавший на Банк Грузии мужчина

Все заложники освобождены

Полиция задержала вооруженного мужчину, который ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели (край Кахети) и удерживал там заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"Операция, которая длилась несколько часов, успешно завершена. Сотрудники МВД задержали [напавшего на банк] мужчину. Все заложники, как я сказала ранее, освобождены, они невредимы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Более детальная информация о личности преступника пока не разглашается, данные будут распространены позднее.

Нападение произошло в четверг днем. Заложников было от 12 до 15 человек. По данным СМИ, мужчина требовал, чтобы ему предоставили полмиллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram