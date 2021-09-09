ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан напавший на Банк Грузии мужчина

18:46
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Все заложники освобождены

Полиция задержала вооруженного мужчину, который ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели (край Кахети) и удерживал там заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Массовая драка в парламенте Грузии попала на видео

"Операция, которая длилась несколько часов, успешно завершена. Сотрудники МВД задержали [напавшего на банк] мужчину. Все заложники, как я сказала ранее, освобождены, они невредимы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Более детальная информация о личности преступника пока не разглашается, данные будут распространены позднее.

Нападение произошло в четверг днем. Заложников было от 12 до 15 человек. По данным СМИ, мужчина требовал, чтобы ему предоставили полмиллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Грузии на месте происшествия
Полиция Грузии на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.