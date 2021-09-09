ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Солнце не гаснет": как Франция простилась с легендарным Бельмондо

19:07
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Возглавил церемонию президент страны Эмманюэль Макрон

Во Франции состоялась церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, который умер в понедельник в возрасте 88 лет, передает ТАСС.

Любимец режиссеров и зрителей: как Бельмондо стал легендой кино
На последнем дыхании: каким мы запомним Жан-Поля Бельмондо

Возглавил церемонию президент страны Эмманюэль Макрон, проходила она в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов, там установили большой портрет актера.

Посетили прощание члены правительства во главе с премьер-министром Жаном Кастексом, лауреат премии "Оскар" Жан Дюжардан, генеральный делегат Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, бывший президент республики Франсуа Олланд.

От имени семьи выступил 27-летний Виктор Бельмондо - один из внуков легендарного актера.

"Спасибо, что подарил нам столько радости. Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим", - сказал он.

Макрон в свою очередь назвал Бельмондо "героем, прожившим на экране тысячи жизней". По словам президента, актер был влюблен во Францию, прошел через эпохи.

"Своим искусством он постоянно завоевывал все новых зрителей. Он бессмертный, потому что передал свое искусство новому поколению актеров", - добавил глава государства.

На церемонии прозвучал гимн Франции, демонстрировалась видеопрограмма из эпизодов лучших фильмов актера.

За свою карьеру Бельмондо снялся в более 80 картинах. Всемирную славу ему принесла лента Жана-Люка Годара "На последнем дыхании". Также снимался у Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы", награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.