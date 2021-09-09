"Солнце не гаснет": как Франция простилась с легендарным Бельмондо

Возглавил церемонию президент страны Эмманюэль Макрон

Во Франции состоялась церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, который умер в понедельник в возрасте 88 лет, передает ТАСС.

Возглавил церемонию президент страны Эмманюэль Макрон, проходила она в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов, там установили большой портрет актера.

Посетили прощание члены правительства во главе с премьер-министром Жаном Кастексом, лауреат премии "Оскар" Жан Дюжардан, генеральный делегат Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, бывший президент республики Франсуа Олланд.

От имени семьи выступил 27-летний Виктор Бельмондо - один из внуков легендарного актера.

"Спасибо, что подарил нам столько радости. Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим", - сказал он.

Макрон в свою очередь назвал Бельмондо "героем, прожившим на экране тысячи жизней". По словам президента, актер был влюблен во Францию, прошел через эпохи.

"Своим искусством он постоянно завоевывал все новых зрителей. Он бессмертный, потому что передал свое искусство новому поколению актеров", - добавил глава государства.

На церемонии прозвучал гимн Франции, демонстрировалась видеопрограмма из эпизодов лучших фильмов актера.

За свою карьеру Бельмондо снялся в более 80 картинах. Всемирную славу ему принесла лента Жана-Люка Годара "На последнем дыхании". Также снимался у Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы", награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

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