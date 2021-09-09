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Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

19:36
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Ранее из перечня убрали США

Евросоюз исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.
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"Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка", - сказано в заявлении.

Уточняется при этом, что добавили в список Уругвай. Ранее из перечня убрали Соединенные Штаты.

Необязательные поездки из ЕС сейчас разрешены в 12 стран: помимо Уругвая, это Канада, Австралия, Украина, Молдавия, Новая Зеландия, Иордания, Южная Корея, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар и Сингапур.

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