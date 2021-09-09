Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

Ранее из перечня убрали США
Евросоюз исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.
"Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка", - сказано в заявлении.
Уточняется при этом, что добавили в список Уругвай. Ранее из перечня убрали Соединенные Штаты.
Необязательные поездки из ЕС сейчас разрешены в 12 стран: помимо Уругвая, это Канада, Австралия, Украина, Молдавия, Новая Зеландия, Иордания, Южная Корея, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар и Сингапур.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram