Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

Ранее из перечня убрали США

Евросоюз исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

"Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка", - сказано в заявлении.

Уточняется при этом, что добавили в список Уругвай. Ранее из перечня убрали Соединенные Штаты.

Необязательные поездки из ЕС сейчас разрешены в 12 стран: помимо Уругвая, это Канада, Австралия, Украина, Молдавия, Новая Зеландия, Иордания, Южная Корея, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар и Сингапур.

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