Цена на газ в Европе превысила рекордные 700 долларов

Аналитики объяснили ситуацию
В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА "Новости".
Уточняется, что стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за тысячу кубометров в начале торгов. В 17:25 по Москве достигла максимума - 700,2.
Накануне стоимость контракта доходила до 670 долларов.
Аналитики связывают ситуацию с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах, а также нежеланием "Газпрома" увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока - 2".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram