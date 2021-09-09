Цена на газ в Европе превысила рекордные 700 долларов

Аналитики объяснили ситуацию

В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА "Новости".

Уточняется, что стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за тысячу кубометров в начале торгов. В 17:25 по Москве достигла максимума - 700,2.

Накануне стоимость контракта доходила до 670 долларов.

Аналитики связывают ситуацию с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах, а также нежеланием "Газпрома" увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока - 2".

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