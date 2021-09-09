Москвичей предупредили об "обвале полярного холода"

Следующая неделя обещает быть прохладной

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве начнет портиться со вторника. Зарядят осенние дожди, днем температура будет не выше плюс 16 - плюс 18.

"К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 - плюс 10, днем до плюс 9 - плюс 14", - отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Это на несколько градусов ниже средних параметров метеостатистики.

Тишковец добавил, что до конца текущей недели рост температуры продолжится, на пик потепление выйдет к понедельнику: до плюс 22 - плюс 24 градусов.

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