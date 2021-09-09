В Сочи загорелся жилой дом

Локализовать пожар удалось на площади 370 "квадратов"

В Лазаревском районе Сочи произошел пожар в жилом доме, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.

"В 18.15 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в жилом доме на площади 300 кв. м", - сказано в сообщении.

На месте ЧП работают 18 спасателей и шесть единиц техники. О причинах возгорания пока не сообщается.

Локализовать пожар удалось на площади 370 "квадратов". В результате пожара никто не пострадал.

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