В Сочи загорелся жилой дом

Локализовать пожар удалось на площади 370 "квадратов"
В Лазаревском районе Сочи произошел пожар в жилом доме, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.
"В 18.15 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в жилом доме на площади 300 кв. м", - сказано в сообщении.
На месте ЧП работают 18 спасателей и шесть единиц техники. О причинах возгорания пока не сообщается.
Локализовать пожар удалось на площади 370 "квадратов". В результате пожара никто не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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