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Экипаж с Пересильд успешно сдал предполетные экзамены

21:04
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Старт запланирован на 5 октября

Экипаж космического корабля "Союз МС-19" (на нем на Международную космическую станцию отправится съемочная группа фильма "Вызов") успешно сдал все экзамены, сказано в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.
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Уточняется, что благополучно завершились экзамены как для основного, так и для дублирующего экипажей.

Это космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина. Они справились со всеми заданиями на тренажерах.

Итоги подготовки подведут 16 сентября. Старт запланирован на 5 октября.

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