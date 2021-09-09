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Песков ответил на вопрос, кто может занять пост главы МЧС

21:47
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Евгений Зиничев трагически погиб в среду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил на вопрос, кто может занять пост главы МЧС после гибели Евгения Зиничева.
Песков назвал кощунством предположения о гибели Зиничева

"Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

55-летний Евгений Зиничев погиб 8 сентября на межведомственных учениях. Стоявший рядом с ним режиссер Александр Мельник сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

Владимир Путин выразил соболезнования родным погибшего. По словам президента, Зиничев до конца исполнил свой долг - погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека.

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