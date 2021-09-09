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Путин подвел итоги переговоров с Лукашенко

21:33
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии

В четверг в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По их итогам лидеры устроили пресс-конференцию, передает РИА "Новости".
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Путин заявил, что переговоры были очень насыщенными и конструктивными. Как уточнил президент России, согласованы все 28 союзных программ двух стран. Обсуждалось в том числе формирование единого оборонного пространства и обеспечение безопасности. 

Заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года, добавил глава государства.

Также Путин уточнил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне 2021 года. Договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года.

Как объяснил президент, в согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, а также принципах взимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом. Россия и Белоруссия увеличат количество совместных предприятий. Кроме того, Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов.

Вместе с тем Путин не исключил создания в будущем Союзного парламента России и Белоруссии.

По словам российского лидера, о единой валюте России и Белоруссии говорить рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику. При этом Путин особо обратил внимание на то, что Западу для решения своих вопросов с Белоруссией нужно обращаться напрямую к Минску, а не к Москве.

Перед стартом закрытой части беседы Путин сообщил, что попросил Лукашенко приехать, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Также президент России предложил белорусскому коллеге дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран.

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