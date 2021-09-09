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Собянин обсудил с жителями ЮЗАО проекты его благоустройства

21:56
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Мэр рассказал о реконструкции бывшего кинотеатра "Аврора"

Сергей Собянин обсудил с москвичами проекты благоустройства Юго-Западного округа города. В частности, мэр столицы прокомментировал предложение создать в Южном Бутове памятное место для проведения патриотических мероприятий.

"Если поддерживают жители, то я думаю, что надо будет тоже поддержать. Я дам такое поручение. Создадим вместе с вами этот памятник", - заявил Собянин.

Мэр также рассказал о реконструкции бывшего кинотеатра "Аврора", где должен появится общественный центр. Новое здание будет в два раза больше прежнего. "Детские кружки, минимальная торговля, общепит, кафе. Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся", - отметил Собянин.

Говоря о благоустройстве Ясенево, Собянин сообщил, что в районе строится новый ледовый дворец, который возглавит заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. По предварительным данным, строительство объекта займет два года.

Кроме того, жители обратились к мэру Москвы с просьбой привлечь волонтеров к организации бесплатного горячего питания для пенсионеров.

"Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит", - ответил Собянин.

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