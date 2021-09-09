Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Об этом сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Россия снимает все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией, передает ТАСС.

По словам российского лидера, в настоящее время обстановка в Белоруссии стабилизировалась.

"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", - сказал Путин.

Переговоры президентов состоялись в четверг в Кремле. Как отметил Путин, беседа получилась насыщенной и конструктивной. Были согласованы все 28 союзных программ двух стран. Обсуждалось в том числе формирование единого оборонного пространства, обеспечение безопасности, интеграция валютных систем, принципы взимания косвенных налогов, борьба с терроризмом.

Общий объем российских кредитов Белоруссии с сентября 2021 года до конца 2022 года составит около 630-640 миллионов долларов.

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