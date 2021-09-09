Это произошло при подрыве бронемашины в провинции Хомс

При подрыве бронемашины в провинции Хомс в Сирии погиб российский военный, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Уточняется, что бомба взорвалась на пути следования колонны российской военной полиции. Она сопровождала гуманитарный конвой.

Военнослужащий был тяжело ранен, медикам не удалось спасти его жизнь.

"Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку", - сказано в сообщении.

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