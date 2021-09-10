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В Москве началось прощание с Евгением Зиничевым

08:13
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Глава МЧС погиб при попытке спасти человека

Церемония прощания с погибшим на учениях главой Министерства чрезвычайных ситуаций России Евгением Зиничевым началась утром пятницы, 10 сентября, в Москве.
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Прощание проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте, рядом находится почетный караул. На атласных подушечках у гроба размещены государственные и ведомственные награды главы МЧС.

Проститься с погибшим министром пришло множество людей, сообщает РИА Новости.

55-летний глава МЧС погиб 8 сентября, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

Владимир Путин заявил, что его потрясло известие о гибели главы МЧС, с которым президента связывали долгие годы совместной работы. Случившееся с Зиничевым глава государства назвал невосполнимой личной утратой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент планирует лично посетить церемонию прощания с Зиничевым 10 сентября.

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