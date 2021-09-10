В России высмеяли планы Украины судиться из-за нашествия медуз

Запорожский чиновник предложил выставить Москве счет из-за провального курортного сезона

Украинским властям следовало бы вспомнить о глобальных климатических проблемах, а не пытаться связать их последствия "со зловредной деятельностью России". Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о нашествии медуз в Азовском море.

Запорожский чиновник предложил выставить Москве счет из-за провального курортного сезона на Азовском море в связи с нашествием медуз. Старух обвинил в этом россиян, использующих пресную воду для полива, а также строительство Россией Крымского моста и якобы нарушение природного ландшафта.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на это предположил, что Александр Старух, возможно, не в курсе, что эксперты связывают нашествие медуз "не со зловредной деятельностью России, а с потеплением Мирового океана".

Пушков также указал в своем Telegram-канале, что обилие медуз наблюдается и у берегов Италии — по украинской логике Рим должен выставить счет Украине, которая настолько отравила обстановку в Черном море, что медузы отправились к Апеннинскому полуострову.

Депутат Госдумы Артем Туров, в свою очередь, отметил, что заявления украинских властей говорят о деградации и системном кризисе в соседнем государстве. Парламентарий заявил в эфире телеканала "Дума ТВ", что Киев находится в параллельной реальности и видит "руку Кремля" даже в природных катаклизмах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Запад не замечает попыток Украины провести диверсии в отношении Крыма. По словам Захаровой, западные государства "тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют" Киеву.

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