Мишустина попросили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Причиной трагедии могло стать использование бытового газа для обогрева квартиры

Нормативы среднесуточной температуры для включения отопления в жилых домах следует изменить. С такой инициативой обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину депутат Госдумы Елена Вторыгина.

Парламентарий отметила со ссылкой на данные следствия, что причиной трагедии в Ногинске, которая привела к гибели людей, могло стать использование бытового газа для обогрева квартиры на фоне похолодания в регионе.

Чтобы избежать подобного, Вторыгина предложила включать отопление при предельной среднесуточной температуре в десять градусов, а не восемь, причем такая температура должна фиксироваться в течение трех дней, а не пяти, сообщает РИА Новости.

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ногинске прогремел утром 8 сентября. Основное версией случившегося является утечка бытового газа. В ходе разбора завалов спасатели МЧС нашли тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек.

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