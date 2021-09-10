ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустина попросили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

09:03
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Причиной трагедии могло стать использование бытового газа для обогрева квартиры

Нормативы среднесуточной температуры для включения отопления в жилых домах следует изменить. С такой инициативой обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину депутат Госдумы Елена Вторыгина.
Взрыв бытового газа в подмосковном Ногинске. Главное

Парламентарий отметила со ссылкой на данные следствия, что причиной трагедии в Ногинске, которая привела к гибели людей, могло стать использование бытового газа для обогрева квартиры на фоне похолодания в регионе.

Чтобы избежать подобного, Вторыгина предложила включать отопление при предельной среднесуточной температуре в десять градусов, а не восемь, причем такая температура должна фиксироваться в течение трех дней, а не пяти, сообщает РИА Новости.

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ногинске прогремел утром 8 сентября. Основное версией случившегося является утечка бытового газа. В ходе разбора завалов спасатели МЧС нашли тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Ногинске
Взрыв в Ногинске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.