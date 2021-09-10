Итоги переговоров Путина и Лукашенко: о чем они говорили 3 часа

Президенты двух стран согласовали 28 программ

В Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главная тема - углубление интеграции в рамках Союзного государства. Продолжится сближение в военной и политической сферах. Стороны согласовали 28 программ, которые нацелены на гармонизацию законодательства в области экономики, энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Не исключается в будущем создание союзного парламента России и Белоруссии.

Совсем не протокольное рукопожатие - объятья, шутки, смех. Встреча добрых друзей. Уже шестая за год. Время подвести итоги большой совместной работы по формированию Союзного государства.

"Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах, либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая давняя совместная работа на протяжении многих лет", - начал Владимир Путин.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", - вторил ему Александр Лукашенко.

Тет-а-тет, без участия министров, Путин и Лукашенко общаются три с половиной часа. За рабочим обедом, сообщает журналистам Дмитрий Песков, почти ничего не едят, разговаривают. Слишком много тем нужно обсудить. В итоге получается согласовать все без исключения вопросы.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях, на выравнивание условий деятельности, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование общей промышленной и сельхозполитики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - заявил Путин.

Достигнуты договоренности и по весьма чувствительной для Белоруссии теме - цены на российское голубое топливо.

"По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства. Кроме того, договор об объединении рынков нефти и нефтепродуктов", - заявил Владимир Путин.

Обсудили лидеры также строительство единого оборонного пространства. Ведь это сейчас крайне актуальный вопрос - безопасность и защита границ Союзного государства.

"В этом контексте большое внимание имеет совместные учения "Запад-2021". Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", - заявил Путин.

"Даже мы ощутили, находясь далеко, последствия афганского кризиса. Посмотрите, что творится с беженцами на наших границах, как ведет себя прогрессивный Запад, бряцая оружием. Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать, и здесь не надо кричать, что мы проводим учения. У нас есть армия, совместная группировка, и ее надо обучать", - говорит Лукашенко.

В связи с афганской темой журналисты спрашивают Владимира Путина о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и прибалтийских стран. Мол, на Западе некоторые считают, что Россия должна вмешаться.

Президенты подчеркивают: о политической интеграции договариваться слишком рано. По выражению Путина, "нужно еще подрасти". Союзный парламент может появиться в будущем, однако сначала нужно создать для этого экономический фундамент.

"Значительную выгоду от интеграции будут ощущать, надеемся, простые граждане двух стран. Россиянам и белорусам будут гарантированы равные права и возможности в экономическом и социальной сферах. И самое главное, будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния наших граждан", - заявил Путин.

"Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, о том, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, то можно подлечить", - заявил Лукашенко.

Согласованные президентами программы утвердят в Минске. Затем вопрос вынесут на рассмотрение Высшего государственного совета Союзного государства. Это должно произойти до конца года.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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