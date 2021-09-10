Ликсутов рассказал о планах интеграции МЦК с Киевским направлением МЖД

На соединительной линии появятся три новые станции

На 2022 год запланирована интеграция Московского центрального кольца (МЦК) с Киевским направлением Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что к настоящему времени Киевское направление осталось единственной радиальной линией, с которой нельзя пересесть на МЦК. Интегрировать ее с Московским центральным кольцом планируется за счет соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями, которую строят для запуска МЦД-4.

На соединительной линии появятся три новые станции, рассказал Ликсутов. Со станции "Кутузовская" МЦД-4 будет пересадка на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро. С "Тестовской" МЦД-4 можно будет пересесть на станции "Деловой центр" и "Шелепиха" МЦК, "Тестовскую" МЦД-1, "Выставочную" и "Международную" Филевской линии, а также на станции "Деловой центр" и "Шелепиха" БКЛ. Со станции "Поклонная" будет пересадка на "Парк Победы" Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий метро.

Ликсутов отметил, что при создании Московского центрального кольца мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу объединить весь московский транспорт бесшовными пересадками. Решить эту задачу получилось, проведена огромная работа по интеграции МЦК с метрополитеном.

Соединение МЦК с Киевским направлением, по словам заместителя мэра, станет еще одним важным шагом, благодаря которому Московское центральное кольцо сомкнется со всеми радиальными направлениями железной дороги, сообщает АГН "Москва".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году. Он отметил, что Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном.

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