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В Дагестане ликвидировали двух вооруженных боевиков

09:24
  • пятница
  • 10 сентября 2021

На месте обнаружили готовое к применению СВУ

В Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух вооруженных боевиков.

КТО прошла в Буйнакском районе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Бандитам предложили сдаться и сложить оружие, однако они открыли огонь и их пришлось ликвидировать.

На месте боя обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению взрывное устройство. Личности преступников выясняются.

Никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал.

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