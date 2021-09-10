В Дагестане ликвидировали двух вооруженных боевиков

На месте обнаружили готовое к применению СВУ
В Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух вооруженных боевиков.
КТО прошла в Буйнакском районе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Бандитам предложили сдаться и сложить оружие, однако они открыли огонь и их пришлось ликвидировать.
На месте боя обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению взрывное устройство. Личности преступников выясняются.
Никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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