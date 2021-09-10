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МИД анонсировал рейс из Афганистана для иностранных членов семей россиян

10:19
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Рейс может быть организован до конца сентября

Российские власти организуют очередной рейс по вывозу из Афганистана не только для граждан России, но и членов их семей — обладателей иностранного гражданства. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел Иван Волынкин.
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Дипломат напомнил, что прежде всего власти России сосредоточились на возвращении из Афганистана своих сограждан. Сейчас МИД прорабатывает вопрос вывоза членов семей россиян, которые сами не имеют российского гражданства.

Точную дату нового вывозного рейса Волынкин не назвал, однако выразил надежду, что он будет организован до конца сентября, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС отметил, что причиной сложившейся в Афганистане ситуации стали безответственные попытки установить иностранные ценности извне и построить так называемые демократические структуры. При этом применялись модели и методы социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности и традиции местного населения.

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