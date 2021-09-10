Сергунина: более 60 заявок поступило на конкурс "Московская реставрация"

Конкурс способствует привлечению интереса к памятникам истории и культуры

Более 60 заявок поступило на участие в ежегодном конкурсе "Московская реставрация", прием заявок завершен. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2021 году конкурс пройдет в одиннадцатый раз. На нем представлены разнообразные объекты культурного наследия: городские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры.

Целью "Московской реставрации" является определение наиболее значимых проектов в данной области, которые были реализованы в текущем году. Как указала Наталья Сергунина, конкурс способствует развитию традиций московской школы реставрации, популяризации и привлечению общественного интереса к памятникам истории и культуры.

Проекты оценивают в нескольких номинациях: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".

Наталья Сергунина уточнила, что в 2021 году в конкурсе представлен дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина.

Жюри, состоящее из экспертов в области сохранения культурного наследия, определит авторов лучших проектов. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта "Активный гражданин".

Награждение победителей состоится в декабре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В августе в Москве после реставрации торжественно открылось одно из зданий Библиотеки иностранной литературы, расположенное на нынешней Николоямской улице. В разное время в здании располагался и жилой дом, и больница. В период репрессий здесь проводили массовые казни.

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