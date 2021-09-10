Самолет рейса Анталья-Белгород подал сигнал бедствия

Борт возвращается в турецкий аэропорт
Пассажирский самолет Boeing 757, выполняющий рейс Анталья-Белгород, подал сигнал бедствия и внепланово возвращается в аэропорт вылета.
Источник "Интерфакса" сообщает, на борту сработал датчик разгерметизации салона. Информации о количестве пассажиров в самолете нет.
По данным сервиса Flightradar24, самолет принадлежит авиакомпании Azurair, он выполнял чартерный рейс.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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