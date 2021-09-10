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Самолет рейса Анталья-Белгород подал сигнал бедствия

09:42
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Борт возвращается в турецкий аэропорт

Пассажирский самолет Boeing 757, выполняющий рейс Анталья-Белгород, подал сигнал бедствия и внепланово возвращается в аэропорт вылета.

Источник "Интерфакса" сообщает, на борту сработал датчик разгерметизации салона. Информации о количестве пассажиров в самолете нет.

По данным сервиса Flightradar24, самолет принадлежит авиакомпании Azurair, он выполнял чартерный рейс.

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