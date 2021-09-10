Небензя предупредил о последствиях бегства афганцев из страны

Поток беженцев угрожает стабильности во всем мире

Ситуацию в Афганистане обсудили в ООН. Постпред России при организации Василий Небензя назвал приоритетными вопросы гумпомощи и поддержки экономики, оказавшейся на грани коллапса. Он также отметил, что поток беженцев из страны угрожает миграционной стабильности во всём мире.

А глава миссии ООН в Афганистане рассказала, что её сотрудники постоянно сталкиваются с угрозами со стороны "Талибана" (движение запрещено в России). Дэбора Лайонс также заявила, что надеется на улучшение ситуации после встречи Шанхайской организации сотрудничества на следующей неделе и активное участие США , России и Пакистана.

Между тем первый за 10 дней международный рейс прибыл из Афганистана в Катар. На самолете вывезли 113 иностранцев, граждан Великобритании, Германии, Канады, США и Украины.

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