Борода и кошечки: Шнобелевскую премию вручили в США

Шуточную награду раздали в 31-й раз

В США в онлайн-формате прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награду в области экономики присудили международному коллективу ученых, которые исследовали зависимость индекса массы тела политиков от уровня коррупции.

В номинациях по физике и кинетике отмечены исследователи, которых заинтересовал вопрос о столкновениях (или их отсутствии) между пешеходами во время движения.

Лауреатами Шнобелевки по химии стали изыскатели, которых выявляли связь между возрастными ограничениями фильмов и химическим составом воздуха в залах кинотеатров.

Доктор наук из Швеции Сюзанна Шетц удостоилась шуточной премии в области биологии за анализ звуков, издаваемых домашними кошками.

В области медицины отметили ученых, доказавших эффективность оргазма в качестве средства от насморка.

Обладателями Шнобелевской премии мира стали американские исследователи за проверку гипотезы о том, что люди отпускают бороды для защиты от ударов в лицо.

Экологическую награду получили исследователи состава жвачки, собранной с тротуаров в пяти различных странах.

В области энтомологии премировали моряка, который рассказал о способе дезинсекции подводных лодок.

Самым значимым достижением в сфере транспорта, по версии Шнобелевки, стало изучение влияния транспортировки носорогов вверх ногами на их организм.

Трансляции церемонии вручения шуточной награды велась на сайте improbable.com.

Шнобелевская премия (название Ig Nobel Prize образовано из английских слов ignoble - “постыдный" и Nobel - “Нобелевская") ежегодно вручается "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Награду учредили в 1991 году.

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